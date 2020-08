Amici, l’ex ballerino conquista Vladimir Luxuria: estate di passione (Di domenica 30 agosto 2020) estate bollente in Costiera per Vladimir Luxuria e un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Ecco il racconto dell’ex parlamentare. Vladmir Luxuria Fonte Foto: Instagram @Vladimir LuxuriaSembra proprio che l’estate di Vladimir Luxuria sa stata all’insegna dell’amore, l’opinionista e personaggio pubblico ha perso la testa per un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Senza sbottonarsi troppo, Vladimir ha raccontato qualche dettaglio della sua estate romantica con lo statuario ballerino, ma di chi sii tratta? Vladimir Luxuria, ... Leggi su chenews

ignaziore : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… - NadiaAmatucci : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… - PaolaAnna8 : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… - aelyana : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… - sarahross71 : RT @francescatotolo: Nella notte, i cittadini di #Lampedusa, con l’ex senatrice @AMaraventano e Attilio Lucia, hanno cercato di fermare lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’ex L’ex ambasciatore d’Archirafi: «Scelta obbligata. Sofia sbaglia a restare» Corriere della Sera