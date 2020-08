Amici, il fidanzato di Luxuria shock su Maria De Filippi (Di domenica 30 agosto 2020) L’ex ballerino della “scuola” di Maria De Filippi si era scagliato contro la produzione accusando Queen Mary di credersi “Dio”. Poi erano arrivate le scuse per tutto il caos che aveva creato Gennaro Siciliano “anonimo” fino a ieri, è tornato alla ribalta per il flirt con Vladimir Luxuria, confermato dall’ex parlamentare in diverse interviste. Ed allora ecco che escono fuori dal passato del giovane, dichiarazioni shock contro MariaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

sawacandy : RT @mxrcov: Ho ufficialmente 23 anni. Alla stessa età Lady Gaga aveva 9 singoli nella BH100, 8 milioni di album sales, pubblicato JD, PF e… - beautyxxp : RT @mxrcov: Ho ufficialmente 23 anni. Alla stessa età Lady Gaga aveva 9 singoli nella BH100, 8 milioni di album sales, pubblicato JD, PF e… - haroldischarmer : RT @mxrcov: Ho ufficialmente 23 anni. Alla stessa età Lady Gaga aveva 9 singoli nella BH100, 8 milioni di album sales, pubblicato JD, PF e… - lovingkiedis : RT @mxrcov: Ho ufficialmente 23 anni. Alla stessa età Lady Gaga aveva 9 singoli nella BH100, 8 milioni di album sales, pubblicato JD, PF e… - letsbeours : RT @mxrcov: Ho ufficialmente 23 anni. Alla stessa età Lady Gaga aveva 9 singoli nella BH100, 8 milioni di album sales, pubblicato JD, PF e… -