Allerta vento in Campania: domani a Napoli parchi chiusi (Di domenica 30 agosto 2020) parchi cittadini chiusi a Napoli domani, lunedì 31 agosto. La decisione è stata presa alla luce dell’Allerta meteo per vento forte e mare agitato emanata dalla Protezione civile della Regione Campania e valevole dalle 9 alle 18 di domani. Nella zona di Napoli sono previsti venti localmente forti con raffiche da nord-ovest, soprattutto sulle zone costiere e sulle isole, con tendenza ad attenuarsi dal primo pomeriggio, e mare agitato.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

lightmoon972 : RT @rep_napoli: Maltempo: domani chiusi i parchi cittadini per allerta meteo: vento forte e mare agitato [aggiornamento delle 20:32] https:… - rep_napoli : Maltempo: domani chiusi i parchi cittadini per allerta meteo: vento forte e mare agitato [aggiornamento delle 20:32] - lucianabrida : RT @dpcpat1: ALLERTA MODERATA (ARANCIONE) – TEMPORALI, VENTO FORTE, IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA è stata emessa un’allerta ordinaria (gialla)… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Meteo a Napoli domani, è allerta per vento forte e mare agitato - biancacle : RT @rep_napoli: Maltempo: domani allerta meteo per vento forte e mare agitato [aggiornamento delle 12:36] -