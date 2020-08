Allerta Meteo, nuovo avviso della Protezione Civile: ancora piogge e temporali al Centro-Nord, vento fino a burrasca al Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] (Di domenica 30 agosto 2020) Allerta Meteo – Una perturbazione legata alla precedente, attualmente sulle Baleari, nella giornata di domani attraverserà l’Italia, transitando poi velocemente verso i settori balcanici. Tutto ciò determinerà una fase di maltempo su gran parte delle nostre regioni centrali in estensione alle regioni del Nord-Est, con associato un rinforzo dei venti settentrionali su gran parte del Centro-Sud e un sensibile e generalizzato calo termico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ... Leggi su meteoweb.eu

