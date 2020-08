Allerta meteo nel Nord Italia: danni e violenti nubifragi dal Veneto alla Lombardia – Il video (Di domenica 30 agosto 2020) Il maltempo ha colpito il Nord Italia nell’ultimo fine settimana d’agosto e non accenna ad allentare la sua morsa. Oggi, 30 agosto, è stato dichiarato bollino rosso per la Lombardia; arancione in Trentino, Friuli, Liguria, Toscana e Veneto, infine giallo per l’Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte e Umbria. I vigili del fuoco hanno effettuato più di 450 interventi per allagamenti e danni. Veneto, trombe d’aria e allagamenti Nelle ultime 24 ore in Veneto sono state segnalate trombe d’aria, che hanno provocato la caduta di alberi. L’ondata di maltempo ha portato anche grandine e violenti nubifragi, in particolare nel Veronese; un tornado ha ... Leggi su open.online

