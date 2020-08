Allerta meteo nel Lazio, forti raffiche di vento e temporali: ecco quando (Di domenica 30 agosto 2020) Allerta meteo nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un Avviso meteo per la giornata di oggi, domenica 30 agosto 2020. Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 18-24 ore ci saranno precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base di questo, infatti, il Centro Funzionale Regionale ha emesso Allerta gialla idrogeologica per temporali nel Lazio. ecco il bollettino emesso dalla Regione Lazio. Allerta arancione per la giornata di domani su Roma e sui bacini costieri Nord ... Leggi su ilcorrieredellacitta

