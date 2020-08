Allerta Meteo Lazio, codice arancione da domani per 18 ore per rovesci, temporali e forti venti (Di domenica 30 agosto 2020) Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse, estensione e seguito dell’avviso emesso ieri, con indicazione che dal primo mattino di domani, lunedì 31 agosto, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda mattinata di domani, inoltre, e per le successive 12-18 ore si prevedono, venti da ... Leggi su meteoweb.eu

