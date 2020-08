Allerta Meteo, al Nord è arrivato l’Autunno e adesso il Maltempo si sposta al Centro/Sud: pericolosissima area di convergenza, Squall-Line in arrivo [MAPPE] (Di domenica 30 agosto 2020) Allerta Meteo – Il Nord Italia è improvvisamente piombato in autunno: in quest’ultima Domenica del mese di Agosto, infatti, le temperature sono molto basse, tra +20 e +22°C in pianura Padana nelle ore centrali della giornata, dopo il forte Maltempo delle scorse ore che ha flagellato il territorio provocando danni ingenti su tutte le Regioni. Anche in Toscana la situazione è analoga. Purtroppo a Marina di Massa sono morte due bambine per le conseguenze di una tromba d’aria all’alba, e in Lombardia continuano le ricerche del cercatore di funghi disperso sulle montagne da ieri, probabilmente travolto dalla piena di un torrente. La pioggia continua a cadere incessante sulle Alpi lombarde e su tutto il Nord/Est, mentre al Sud è ancora piena estate. ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ????#allertaROSSA oggi #29agosto e domani #30agosto, in Lombardia ??#allertaARANCIONE domani in 6 regioni e ??… - DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - ale_carbone_98 : RT @PCBattipaglia: ?? ALLERTA METEO VENTO FORTE E MARE AGITATO ?? ?? Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di domani 31 Agosto 2020, clicca qui p… - PCBattipaglia : ?? ALLERTA METEO VENTO FORTE E MARE AGITATO ?? ?? Dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di domani 31 Agosto 2020, clicca… - SandroDeluca2 : RT @rep_napoli: Maltempo: domani allerta meteo per vento forte e mare agitato [aggiornamento delle 12:36] -