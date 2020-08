Allan lascia il Napoli e ritorna da Ancelotti all’Everton (Di domenica 30 agosto 2020) Carlo Ancelotti ritrova il figliol prodigo Allan. Dopo averlo allenato durante la sua esperienza a Napoli, il tecnico emiliano riabbraccia nuovamente all’ Everton il centrocampista brasiliano che tanto stima. La trattativa, proseguita per molto tempo a causa delle difficoltà legate alla valutazione del giocatore, si è finalmente chiusa sulla base di 25 milioni più 5 di bonus. Calciomercato: Napoli, Hysaj rinnova. Samp, Murillo vicino al Celta Vigo Nel gennaio 2019, il Psg aveva provato a strappare Allan al Napoli per 75 milioni, ma proprio Ancelotti si oppose fortemente alla sua cessione. Ora, invece, si chiude la sua avventura partenopea iniziata nel 2015, ma che si è incrinata negli ultimi mesi dop l’ ammutinamento di ... Leggi su sport.periodicodaily

Dopo 5 stagioni, Allan si appresta a lasciare il Napoli: il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista brasiliano all'Everton a titolo definitivo per 25 milioni di ...Allan lascia il Napoli e passa all’Everton di Carlo Ancelotti. A conclusione di una lunga trattativa, l’affare è stato ormai definito sulla base di 25 milioni di euro più bonus (fino a 5 milioni). All ...