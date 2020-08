Albero su tenda a Marina di Massa, le immagine del campeggio dove sono morte le bambine. Sindaco: ‘Zona soggetta a trombe d’aria’ (Di domenica 30 agosto 2020) A Marina di Massa il maltempo ha fatto cadere un Albero all’interno di un campeggio, provocando la morte di due bambine. In ospedale anche i genitori, un fratello un’altra sorella. Il Sindaco, Francesco Persiani, ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia e ha aggiunto “È un’area soggetta a piccole trombe d’aria, ma nessuno si aspettava una cosa del genere” L'articolo Albero su tenda a Marina di Massa, le immagine del campeggio dove sono morte le bambine. Sindaco: ‘Zona soggetta a ... Leggi su ilfattoquotidiano

