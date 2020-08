Alaphilippe esalta la grandeur de la France (di S. Gambino) (Di domenica 30 agosto 2020) Alaphilippe esalta la grandeur de la France Alla fine c’è stato molto più fumo che arrosto ma la vittoria di Julian Alaphilippe, con annessa conquista della maglia gialla, ha dato un senso ad una frazione da cui ci si aspettava qualcosa di più. Di nuovo da Nizza a Nizza per la seconda tappa della Grande Boucle. Questa volta, tuttavia, con un percorso più lungo, 186km rispetto ai 156 di ieri, e più duro con tre GPM e mezzo, posto che al quarto, anziché punti per la maglia a pois, si assegnavano secondi per la classifica generale. Ad accendere subito i fuochi d’artificio c’è la presenza dopo 16km del traguardo a punti per la maglia verde. Lo sanno bene gli otto uomini che prendono subito il largo: Peter Sagan e Lukas Pöstlberger ... Leggi su tpi

Amici di OA Sport, vi diamo il benvenuto alla rubrica “Le Tour du directeur”, nella quale ogni sera analizzeremo i temi principali della tappa del Tour de France 2020, proiettandoci poi anche sui temi ...

Bettiol si è esaltato su un percorso che a tratti ricorda quel Giro ... Van der Poel è giunto 15° a 10’06”, Alaphilippe 24° ad un quarto d’ora. Hanno onorato la Strade Bianche. I campioni si ...

