Air Italy, licenza sospesa dal 25 agosto: la conferma dell’Enac (Di domenica 30 agosto 2020) Air Italy, licenza sospesa dal prossimo 25 agosto: la conferma arriva dall’Enac. La società è in liquidazione, i sindacati si muovono Una vera e propria stangata per Air Italy, perché la licenza è stata sospesa a partire dallo scorso 25 agosto, quando diventerà operativa la decisione. E’ stato l’Enac, l’ente Nazionale per l’Aviazione Civile, a rendere pubblica la notizia pubblicandola sulla pagina riservata alle compagnie aeree. Era una decisione nell’aria, annunciata da tempo, considerato come Air Italy versasse in cattive acque. Gli aerei dell’ex Meridiana sono a terra dallo scorso febbraio e non hanno mai ripreso a volare dopo il lockdown. ... Leggi su bloglive

Corriere : Air Italy, l’Enac sospende la licenza di trasporto aereo dell’ex Meridiana - Mov5Stelle : Con l’approvazione del #DecretoAgosto si è sbloccata la situazione della cassa integrazione per i lavoratori di… - CatalfoNunzia : In questa intervista a @lanuovasardegna ho parlato della misura del #DecretoAgosto a sostegno dei 1.500 dipendenti… - simonedecesare1 : RT @italiavola: Air Italy : sospeso il COA dal 25 agosto - cesarebrogi1 : RT @gmgiua: Sia maledetto chiunque ha dato un suo anche piccolo contributo a far scomparire 60 anni di storia imprenditoriale, aeronautica… -