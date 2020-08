A Vo' c'è un nuovo contagiato. Fu focolaio del virus in Veneto, e ci fu la prima vittima (Di domenica 30 agosto 2020) Un nuovo caso di contagio da Coronavirus è stato registrato tra i residenti Vo’, il paese dei Colli Euganei che fu focolaio del virus in Veneto, e nel quale si registrò la prima vittima in Italia. Il dato emerge dal bollettino emesso questo pomeriggio dalla Regione. Nella casella di Vo’ ricompare +1 tra i tamponi positivi. L’ultima volta era stato il 17 agosto, dopo più di due mesi con zero casi. Così gli attualmente positivi nel paese salgono a 2, mentre diventano 89 i contagiati dall’inizio dell’epidemia. Leggi su huffingtonpost

