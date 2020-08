50 nuovi pianeti (Di domenica 30 agosto 2020) Un algoritmo di nuovissima concezione, dopo aver analizzato vecchi dati della NASA ha confermato l’esistenza di . L’algoritmo creato da astronomi e scienziati dell’Università di Warwick è stato utilizzato per esaminare i dati inviati dalle precedenti missioni del telescopio Kepler and Transiting Exoplanet Survey. Questo “satellite telescopio” è utilizzato dalla NASA per missioni … Leggi su periodicodaily

