Zangrillo non ci sta: “Io negazionista? Il virus è molto meno letale” (Di sabato 29 agosto 2020) “A beneficio di coloro che mi vorrebbero negazionista: SARS-CoV-2 circola, contagia e ha causato molti decessi. Oggi, e speriamo in futuro, è molto meno letale. Io, che l’ho affrontato e che lo temo, sono contento per me e per l’Umanità“. Lo scrive su Twitter Alberto Zangrillo, direttore di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Leggi su sportface

stanzaselvaggia : Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore”. (Video) Tutto quello che non… - fattoquotidiano : IL CASO BRIATORE Il 19 agosto dice: “Ho avuto la febbre”. Al Billionaire test fatti per tempo? [di Selvaggia Lucare… - CanevaMaddalena : RT @intuslegens: Purtroppo, il piddino medio giudica #Tarro dall’accento, #Zangrillo da chi cura, #Bassetti dalla barba. Non capendo la log… - luna_caranotte : RT @intuslegens: Nella frase «Il virus clinicamente non esiste più» #Zangrillo usa ‘clinicamente’ nel senso tecnico, per cui significa ‘dal… - CanevaMaddalena : RT @intuslegens: Nella frase «Il virus clinicamente non esiste più» #Zangrillo usa ‘clinicamente’ nel senso tecnico, per cui significa ‘dal… -