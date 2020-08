ZAGADOU, UN JOLLY DIFENSIVO NELLA RETROGUARDIA DEL BORUSSIA DORTMUND (Di sabato 29 agosto 2020) Dan-Axel ZAGADOU, difensore del BORUSSIA DORTMUND, è nato il 3 giugno del 1999 a Créteil, in Francia da una famiglia ivoriana. Cresciuto NELLA periferia di Parigi, i suoi hanno puntato molto sui figli per provare a cambiare il destino della famiglia non proprio felice agli inizi, nel periodo dell’emigrazione. Nato calcisticamente nell’US Créteil, ZAGADOU muove i primi passi NELLA squadra della sua città prima di passare al settore giovanile del Paris Saint-Germain all’età di dodici anni. Dopo aver sfiorato la prima squadra dei parigini, nell’estate del 2017 passa al BORUSSIA DORTMUND nonostante l’interesse del Manchester City con il fascino della Premier League. Daxo – come si fa ... Leggi su alfredopedulla

