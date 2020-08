Whatsapp, l’allarme della polizia: “Attenzione, così rubano i vostri profili” (Di sabato 29 agosto 2020) I codici di sicurezza di Whatsapp vi arrivano per sms. Ma non dovete mai dimenticarvi che sono strettamente personali e non vanno mai condivisi. Nemmeno se a richiederceli è un nostro contatto. È questo l’ultimo alert lanciato dalla polizia postale. “Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica”.



“L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp l’allarme L'allarme acqua a Palermo: i dati delle ultime analisi dell'Asp - TGR Sicilia TGR – Rai