Wanda Nara Instagram, spettacolare tra le braccia di un orso gigante: «Sei divina!» (Di sabato 29 agosto 2020) Wanda Nara con il suo ultimo post su Instagram ha conquistato l’attenzione dei suoi oltre 6 milioni di followers. La showgirl è stata immortalata tra le braccia di un orso gigante. Wanda con il suo fisico perfetto fasciato nel micro costume è da capogiro. È così che Wanda ha dato inizio alle sue vacanze 2020 a Ibiza. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da una marea di like e commenti. Non c’è nulla da fare, Wanda si conferma ancora una volta la regina indiscussa dei social. Ogni volta le basta pochissimo per risultare irresistibile agli occhi dei suoi fan. Leggi anche –> Wanda Nara ... Leggi su urbanpost

