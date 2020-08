Volley femminile, Supercoppa 2020: Scandicci piega Brescia e passa il turno (Di sabato 29 agosto 2020) Nel match tra Savino Del Bene Scandicci e Banca Valsabbina Millenium Brescia, valevole per il primo turno della Supercoppa 2020 di Volley femminile, la squadra toscana si è imposta 3-1 (27-25 25-27 25-14 25-23) dopo continui ribaltamenti di fronte. Nel primo set regna un sostanziale equilibrio, con repentini botta e risposta tra le due formazioni, trascinate da Mina Popovic e Jasper Maritt. Brescia sembra avere il sussulto decisivo proprio nel finale, ma Scandicci infila tre punti consecutivi e chiude 27-25. La squadra lombarda reagisce nella seconda frazione di gara, restando in vantaggio praticamente per tutta la durata del set, anche se deve lottare fino alla fine per raggiungere il pareggio nel computo totale del ... Leggi su sportface

OA_Sport : Volley femminile, Supercoppa Italiana 2020: Scandicci e Novara al secondo turno, ok Monza e Chieri - sportface2016 : Volley femminile, Supercoppa 2020: #Scandicci piega #Brescia e passa il turno - LucaBorioni : Volley femminile, si riparte dalla Supercoppa - CorriereTorino : Volley femminile, si riparte dalla Supercoppa - vitasportivait : ?? #Pallavolo | #Supercoppa ?? I primi match della Supercoppa femminile non regalano sorprese. @VeroVolleyMonza su… -