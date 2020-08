Volley femminile, Supercoppa 2020: buona la prima per Monza, Novara convince (Di sabato 29 agosto 2020) Il primo turno della Supercoppa femminile 2020 ha presentato due anticipi straordinariamente interessanti, i quali hanno regalato intrattenimento e spettacolo. Igor Gorgonzola Novara e Saugella Monza hanno superato rispettivamente Bartoccini Fortinfissi e Bosca S. Bernardo Cuneo, palesando prestazioni sopra le righe e leadership. Novara ha ottenuto un importante successo mediante il punteggio di 3-1 (25-19, 27-29, 25-16, 25-12), grazie anche all’apporto superlativo di Elisa Zanette fautrice di 20 determinanti punti: vanificata la prestazione di Veronica Angeloni, protagonista di ben 14 punti. Sfida dai mille volti e vittoria complessa per Monza, con il risultato di 3-2 (25-27, 25-16, 25-20, 23-25, 15-13), arrivata con Laura Heyrman top scorer (21 punti ... Leggi su sportface

Cuneo sconfitta al tie-break dalla Saugella Monza nel turno d'apertura della Supercoppa Italiana, primo atto della stagione 20\21 La Bosca S.Bernardo Cuneo perde al tie-break sua la prima partita uffi ...

Primo turno per la Supercoppa Italiana 2020 di Serie A1 Femminile: la Bosca S.Bernardo Cuneo fa visita alla Saugella Monza. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SET PER SET Il primo punto della sfida è ad opera ...

