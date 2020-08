Vladimir Luxuria: flirt con un ex ballerino di Amici? (foto) (Di sabato 29 agosto 2020) Intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, Vladimir Luxuria ha confessato di essere rimasta piacevolmente colpita da Gennaro Siciliano, conosciuto dal grande pubblico, per aver partecipato all'edizione 2008 di 'Amici'. Il danzatore e l'ex parlamentare hanno avuto modo di approfondire la propria conoscenza durante un weekend in Costiera Amalfitana: 29 agosto 2020 18:38. Leggi su blogo

Nuovo amore per Vladimir Luxuria? L’ex parlamentare, oggi attivista per i diritti civili, vive giorni romantici sulla Costiera Amalfitana. Accanto a lei c’è l’ex ballerino di Amici, il sexy calabrese ...

