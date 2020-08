Viviana Parisi, trovate nuove tracce di sangue nei boschi di Caronia (Di sabato 29 agosto 2020) Proseguono le indagini per cercare di far luce sul giallo di Caronia. Iniziato come una scomparsa di una madre col figlio e trasformato poi dal macabro ritrovamento dei corpi di Viviana e Gioele. Nel tentativo di dare risposta al mistero, che per molti esperti è destinato a rimanere tale, sono stati condotti nuovi sopralluoghi nei boschi, teatro di una delle cronache nere più cruente e oscure dei nostri tempi. Morte di Gioele, quasi esclusa l’ipotesi dell’incidente La giornata di ieri è stata caratterizzata da un susseguirsi di notizie circa la possibilità che Gioele sia davvero morto nell’incidente e che Viviana possa essersi tolta la vita in seguito. Un’ipotesi che però cozza con la rivelazione di Daniele Mondello, che ha riferito che quella crepa sul ... Leggi su thesocialpost

