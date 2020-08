Viviana Parisi scriveva: “È come se avessi incontrato la matrigna cattiva” (Di sabato 29 agosto 2020) Alcune parole scritte qualche tempo fa da Viviana Parisi, oggi suonano come una terribile premonizione. Viviana aveva confessato di sentirsi come se avesse incontrato lamatrigna cattiva e fosse scappata nel bosco, proprio come Biancaneve nell’omonima fiaba. La dj 43enne aveva scritto ciò sulla pagina Facebook di suo marito, Daniele Mondello. Il messaggio risale allo scorso 7 luglio, a meno di un mese dalla morte della donna e del figlioletto Gioele, di soli 4 anni. Entrambi i corpi sono stati ritrovati in un bosco di Caronia (Messina). Una duplice tragedia caratterizzata ancora da diverse ombre. Tuttavia, le indagini stanno gradualmente facendo luce sulla situazione. Viviana Parisi: il lavoro degli ... Leggi su kontrokultura

