Viviana e Gioele, le dichiarazioni ufficiali del procuratore (Di sabato 29 agosto 2020) Sulla morte del piccolo Gioele Mondello, il figlio di Viviana Parisi, la dj scomparsa e ritrovata morta nei boschi di Caronia lo scorso 8 agosto, c'è ancora molta chiarezza da fare. L'ultimo punto su cui si interrogano il medico legale e il procuratore che stanno indagando sulla vicenda, riguarda le modalità della scomparsa del bambino di 4 anni, il cui corpicino è stato ritrovato soltanto il 19 agosto a circa 300 metri di distanza da quello dell madre. E il mistero resta ancora aperto alla luce delle ultime dichiarazioni del procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che in una nota scrive: «Gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all'interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo, anche per quanto riguarda la ... Leggi su howtodofor

