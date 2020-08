Vittorio Sgarbi bastian contrario: “Coronavirus emergenza inesistente” (Di sabato 29 agosto 2020) Intervenuto a Stasera Italia Vittorio Sgarbi ha detto la sua sul momento che sta attraverso il paese a causa del coronavirus. Anche stavolta è venuto a galla il suo anticonformismo foto getty imagesVittorio Sgarbi riesce sempre ad attirare l’attenzione. Stavolta però ha fatto infuriare il popolo del web per via di alcune considerazione a cui si è lasciato andare durante il suo intervento a Stasera Italia. Durante il suo “soliloquio” andato in scena durante la nota trasmissione di Rete 4, il critico ha negato l’emergenza coronavirus e ha duramente attaccato il governo. A suo modo di vedere dai piani alti non stanno agendo come dovrebbero. Attraverso diverse argomentazioni ha condannato l’Italia per la gestione della situazione. ... Leggi su chenews

