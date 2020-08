Virus, leggero calo dei contagi: 1.444. Una vittima. Boom di guariti (Di sabato 29 agosto 2020) E' sostanzialmente stabile il numero dei nuovi contagi da coronaVirus in Italia: oggi si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri, a fronte di oltre duemila tamponi in più, ben 99.108, che ... Leggi su tg.la7

