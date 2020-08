Vidal si avvicina all’Inter: agente al lavoro per liberarlo a zero dal Barcellona (Di sabato 29 agosto 2020) Arturo Vidal presto potrà riabbracciare Conte Dopo averlo chiesto insistentemente nelle due sessioni di calciomercato precedenti, nella prossima Antonio Conte potrà avere a sua disposizione Arturo Vidal. Il cileno è ad un passo dal lasciare il Barcellona e il suo agente è al lavoro per rescindere il contratto e legarsi ai nerazzurri da parametro zero. “Felicevich, il suo agente, è già all’opera e intende seguire l’esempio di Sanchez, altro suo assistito, liberato a zero dal Manchester United, con tanto di buonuscita. Ecco, di fatto, per accogliere Vidal alla Pinetina manca solo che il Barcellona gli lasci qualcosa e poi firmerà un biennale ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Vidal avvicina Marchetti: “Kolarov-Inter, Roma ha fatto il prezzo dell’indennizzo! Vidal…” Inter-News.it Juventus: Pirlo sceglie Dzeko, Tonali a un passo dal Milan che non molla Bakayoko

La matassa più intricata del mercato si sta faticosamente dipanando. Se si scioglierà completamente porterà Dzeko alla Juve, Milik alla Roma e Under (forse accompagnato da Riccardi) al Napoli. Ma il l ...

Calciomercato Milan – Tonali si avvicina: Maldini e Massara scatenati!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha un solo obiettivo nella prossima stagione: tornare in Champions. Lo dimostra il rinnovo di Zlatan Ibra ...

