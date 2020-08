Vettel ultimo nelle prove libere di Spa, la Ferrari mai così male (Di sabato 29 agosto 2020) Rosse mai così male. Lontanissime le Ferrari, nella terza sessione di prove libere a Spa, nel Gp del Belgio, con il peggior risultato di sempre con l’attuale struttura delle libere: 17/o Charles Leclerc, ventesimo e ultimo Sebastian Vettel, penultima l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi.È del campione del mondo Lewis Hamilton, su Mercedes, il miglior tempo , in 1:43.255. Poi Esteban Ocon, su Renault, in 1:43.485, e Lando Norris, su McLaren, in 1:43.641. Leggi su huffingtonpost

uzapelloni : No non è uno scherzo #Fp3 del #BelgianGP ci racconta di Leclerc 17 e #Vettel ultimo. In un anno hanno distrutto un… - Agenzia_Ansa : #F1, in Belgio miglior tempo per Hamilton nelle terze libere, Vettel ultimo #ANSA - deadlinex : P13 Vettel, P14 Leclerc. Comunicano a Charles medesimo primo settore secondo più lento di due decimi e ultimo legge… - LuisaRagni : RT @HuffPostItalia: Vettel ultimo nelle prove libere di Spa, la Ferrari mai così male - infoitsport : F1, risultato FP3 GP Belgio: Ferrari horror, Sebastian Vettel ultimo, quartultimo Leclerc! Guida Hamilton su Ocon -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel ultimo F1: Belgio; Hamilton miglior tempo nelle terze libere, Vettel ultimo Agenzia ANSA F1 - GP Belgio, notte fonda per la Ferrari a Spa

Sport - Leclerc 17esimo, Vettel 20esimo e ultimo. Sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel hanno percorso 12 giri il migliore dei quali è stato ottenuto con gomme Soft. Il monegasco ha fermato i crono ...

Hamilton guida le ultime libere, Ferrari mai così male

Sport - Leclerc 17° e Vettel 20°. E' il peggior risultato di sempre delle Rosse nelle FP3. Lontanissime le Ferrari con Charles Leclerc 17° a +1.892 e Sebastian Vettel, 20° a +2.165. E' il peggior risu ...

Sport - Leclerc 17esimo, Vettel 20esimo e ultimo. Sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel hanno percorso 12 giri il migliore dei quali è stato ottenuto con gomme Soft. Il monegasco ha fermato i crono ...Sport - Leclerc 17° e Vettel 20°. E' il peggior risultato di sempre delle Rosse nelle FP3. Lontanissime le Ferrari con Charles Leclerc 17° a +1.892 e Sebastian Vettel, 20° a +2.165. E' il peggior risu ...