Vergogna nel Sannio, cane legato e lanciato nel cimitero: salvato dai volontari (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ha legato le zampe anteriori ad una cagnolina e l’ha abbandonata in un cimitero, lanciandola oltre la recinzione. L’inutile e insensato atto di crudeltà è andato in scena questa mattina ad Arpaise, piccolo comune della provincia di Benevento, davanti agli occhi di un ragazzo che si occupa del servizio di accalappiamento. A denunciare l’accaduto sono i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del cane – Sezione di Benevento che hanno soccorso e liberato il cane: “Crudeltà, malvagità e violenza sono state messe in atto da qualche miserabile che ha pensato di disfarsi di questa cagnolina” scrivono sul profilo Facebook postando le foto dell’animale. “La cagnolina era ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Vergogna nel Vergogna nel Sannio, cane legato e lanciato nel cimitero: salvato dai volontari anteprima24.it Pd e Cinque stelle: lasciamo da parte gli slogan. E guardiamo alle scelte concrete sull’ambiente

Si parla e si scrive molto di una alleanza permanente Pd-Cinque stelle. Si tratta di due forze politiche profondamente diverse come moralità, formazione, strutture e, soprattutto, contenuti. A questo ...

Corso Vittorio Emanuele: "Spazzatura che si moltiplica in pieno storico"

Ennessima segnalzione di inciviltà e degrado in vicolo Paternò/corso Vittorio Emanuele. Questo è ciò che mostriamo della nostra cara città ai turisti che la visitano, questo è l'ambiente che creiamo p ...

Si parla e si scrive molto di una alleanza permanente Pd-Cinque stelle. Si tratta di due forze politiche profondamente diverse come moralità, formazione, strutture e, soprattutto, contenuti. A questo ...Ennessima segnalzione di inciviltà e degrado in vicolo Paternò/corso Vittorio Emanuele. Questo è ciò che mostriamo della nostra cara città ai turisti che la visitano, questo è l'ambiente che creiamo p ...