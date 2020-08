Vendite spumanti italiani salde all’epoca Coronavirus: l’indagine Ovse-Ceves (Di sabato 29 agosto 2020) Bene gli spumanti italiani nel primo semestre 2020, senza variazioni sostantive su base annua, in particolare per il Prosecco Doc e Docg e gli Charmat. Subiscono i maggiori cali (anche del 40-45%) i vini italiani riservati al settore Horeca, come vini rossi importanti, bollicine esclusive metodo tradizionale e lo Champagne (calo del 75% in Italia). Crescono gli acquisti in Gdo (+16%), mentre l’e-commerce raddoppia i volumi ma non il fatturato. La miglior performance è quella dei vini a costo medio-basso. È quanto emerge dall’analisi Ovse-Ceves. “Il calo di Vendite-consumi di vini spumanti italiani sul mercato interno ed estero – spiega il fondatore Giampietro Comolli (nella foto) – è molto più ... Leggi su winemag

Il Consorzio di tutela del Prosecco doc, cavalcando l’onda delle opportunità offerte dal mercato, punta a sfoggiare in autunno una variante di vino che calchi le fattezze del Prosecco doc, aggiungendo ...

