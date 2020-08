Vatinee Suvimol, Cenerentola ha gli occhi a mandorla (Di sabato 29 agosto 2020) Da piccola mi vergognavo del mio cognome. Perché non era italiano. Perché non era quello delle mie sorelle.“Non posso avere lo stesso cognome vostro?”“No.”“Nemmeno con l’adozione?”“No. La Legge non lo consente”.Fu da allora che iniziai a sfogliare un piccolo libro chiamato “Codice Civile”. Avevo 12 anni. E sognavo di fare l’avvocato. Sognavo di fare l’avvocato per tutelare il diritto di quelli come me. Di quelli che si trovano nel mio status: lo status di figlio illegittimo. Sì, perché quando si cresce ai margini di una famiglia, fai di tutto per ottenere quella affrancazione in grado di elevarti a pari dignità dei “legittimi”. E quando dissi al mondo che sognavo di fare l’avvocato, c’era chi mi diceva: “Impossibile. Non ce la farai mai: ... Leggi su dilei

