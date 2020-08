Varcaturo, arrestato dopo 10 anni di maltrattamenti alla moglie (Di sabato 29 agosto 2020) E’ finito l’incubo di una donna di Varcaturo, che ha trovato la forza di denunciare il marito dopo 10 anni di violenze. Dieci anni di violenze mai denunciate per paura che i maltrattamenti potessero addirittura aumentare. Ieri, però, in località Varcaturo la lunga storia di una donna vittima di vessazioni è finita con l’arresto del … Leggi su 2anews

LegaSalvini : PERSEGUITA COMMERCIANTE, SI DENUDA E MINACCIA DI VIOLENTARE LA MOGLIE: ARRESTATO GHANESE A VARCATURO - _Carabinieri_ : Grazie ad una traccia di DNA rilevata nel casco indossato durante i colpi e poi abbandonato durante la fuga, i… - puntomagazine : 10 anni di maltrattamenti mai denunciati, arrestato 51enne a #Varcaturo - #violenzadigenere #maltrattamenti - SkyTG24 : Varcaturo, botte e minacce alla moglie: arrestato 51enne - rep_napoli : Varcaturo, maltrattava e picchiava la moglie da dieci anni: arrestato [aggiornamento delle 10:21] -

Ultime Notizie dalla rete : Varcaturo arrestato

Finisce l'incubo di una donna. In manette un 51enne. Con lui la moglie, col volto tumefatto e in lacrime. Nonostante la presenza dei carabinieri, il 51enne ha continuato a minacciare la donna che ha r ...Nonostante la presenza dei carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, il 51enne ha continuato a minacciare la donna che ha raccontato di essere vittima di vessazioni da oltre 10 anni e di non ave ...