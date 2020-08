Vanessa Incontrada dopo i Music Awards con Carlo Conti si prende una pausa dalla tv (Di sabato 29 agosto 2020) Volto amatissimo delle fiction più seguite del piccolo schermo italiano, Vanessa Incontrada è ormai diventata una delle attrici più note e adorate nel panorama nostrano. Artista eclettica che da anni si divide con successo tra cinema, televisione e teatro, dopo il grande successo targato RAI di Non Dirlo al Mio Capo, la Incontrada il prossimo 5 settembre salirà sul palco insieme a Carlo Conti per presentare i Seat Music Awards dall’Arena di Verona. Un programma importante che segna la volontà per il mondo dello spettacolo italiano di ripartire dopo il delicato momento vissuto e che trova proprio in Vanessa e Conti i capitani dello show. A qualche settimana dal ... Leggi su dilei

