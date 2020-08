Valerio Pino dichiara “Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen” si scaglia contro Stefano De Martino (Di sabato 29 agosto 2020) Valerio Pino rilascia dichiarazioni scottanti su Stefano de Martino Valerio Pino sicuramente lo ricorderanno gli amanti della trasmissione Amici di canale 5, era un ballerino parecchi anni fa. Poi è scomparso dopo la partecipazione al talebt. Oggi parla di Stefano De Martino dichiarando che se lavora è soltanto per merito di Belen, per aver fatto un figlio con lei che gli ha dato la notorietà che in realtà secondo lui non merita. Non ha le carte in regola per essere un bravo conduttore, così come non le ha nemmeno per essere un ballerino o addirittura un insegnante di ballo. Proprio ieri sera Stefano è stato impegnato nella ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Stefano e Belen attaccati dall’ex Amici Valerio Pino: le pesanti esternazioni - infoitcultura : Stefano De Martino, l'accusa di Valerio Pino: 'Lavora grazie a Belen' - LadyNews_ : #ValerioPino e #AnnaSafroncik hanno avuto una relazione segreta? La segnalazione - costa577 : Stefano De Martino, l'accusa di Valerio Pino: 'Lavora grazie a Belen' - zazoomblog : Valerio Pino contro Stefano De Martino: Lavora grazie a Belen Rodriguez - #Valerio #contro #Stefano #Martino:… -