Usa 2020: Michael Moore, Trump puo' ripetere successo 2016 (Di sabato 29 agosto 2020) Vedi servizio delle 19.34, WASHINGTON, 29 AGO - Michael Moore suona il campanello d'allarme: "Attenzione che Donald Trump e' sulla strada giusta per ripetere la vittoria del 2016". Il famoso regista e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

fattoquotidiano : Furbetti del Covid made in Usa. Scoperti sessanta imprenditori, compravano auto ed orologi di lusso con i fondi per… - graziano_delrio : Dal 1 settembre niente più #superticket Abbassare le tasse garantendo equità e condizioni di sostenibilità, si può.… - Adnkronos : #Trump: 'Non sono manifestanti sono rivoltosi' - SavaMelania : RT @aledavenia: Una via in cui viene ridipinta la ciclabile che nessuno usa, e il marciapiede che da anni è un attentato alla pubblica salu… - CoppolaGemma : RT @paolorm2012: Furbetti del Covid made in Usa. Scoperti sessanta imprenditori, compravano auto ed orologi di lusso con i fondi per non li… -