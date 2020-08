Uragano Laura, il bilancio è drammatico: 14 morti in Louisiana e Texas (Di sabato 29 agosto 2020) L’Uragano Laura continua ad avere effetti devastanti negli Usa. Il bilancio delle vittime in Louisiana e in Texas è ora salito a 14 L’Uragano Laura è arrivato negli Usa, e sta avendo effetti devastanti. Di categoria 4, è il più intenso a colpire gli Stati Uniti dal 1856, superando anche Katrina. Spazzati via interi edifici, … L'articolo Uragano Laura, il bilancio è drammatico: 14 morti in Louisiana e Texas proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Usa, si aggrava il bilancio dell'uragano Laura: almeno 14 i morti #laura - Corriere : L’uragano Laura tocca terra in Louisiana: è più forte di Katrina - SkyTG24 : Uragano Laura verso gli Usa, paura per Louisiana e Texas. Ad Haiti almeno 21 morti - V04646020 : RT @KBoot888: Formula1 - La Ferrari spera nella pioggia. Tipo che l'uragano Laura dirotti sul Belgio. (@MarcoFumetti) - VoceAmicaItalia : #Uragano #laurahurricane almeno 14 morti in #Louisiana e #Texas -