Uragano Laura, almeno 14 morti tra Louisiana e Texas: alberi caduti e devastazione, 500.000 abitazioni senza elettricità [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) almeno 14 persone sono morte durante il passaggio dell’Uragano Laura sulla Louisiana e sul Texas nella parte meridionale degli Stati Uniti. Lo hanno sostenuto le autorità e i media locali. Il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, ha confermato che almeno dieci persone hanno perso la vita nel suo stato, metà delle quali a causa del monossido di carbonio prodotto da generatori portatili utilizzati all’interno degli edifici a causa delle interruzioni di corrente. Altri quattro decessi sono stati causati dalla caduta di alberi e un uomo è annegato nell’affondamento della sua barca, a causa della tempesta. almeno 464.813 case sono rimaste senza elettricità in ... Leggi su meteoweb.eu

