Uomini e Donne, Rosa Perrotta scoppia a piangere su Instagram: “Sto male” (Di sabato 29 agosto 2020) Rosa Perrotta in lacrime su Instagram: il motivo Qualche ora fa, attraverso delle Stories su Instagram, Rosa Perrotta ha avuto uno strano sfogo. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto un discorso su una vicenda che le sta molto a cuore. Come tutti ben sanno, dopo aver partecipato e conosciuto l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi, la ragazza e il compagno Pietro Tartaglione hanno creato una loro famiglia, mettendo al mondo il piccolo Domenico detto Dodo. A distanza di circa un anno dalla nascita bambino, madre e figlio oggi si sono separati per per oltre un giorno per questioni professionali. Per tale ragione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è mostrata triste, ha addirittura pianto dicendo ... Leggi su kontrokultura

