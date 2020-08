Uomini e Donne, anticipazioni: una tronista lavora per Chiara Ferragni, sosia di Can Yaman in studio (Di sabato 29 agosto 2020) Ieri si è registrata la nuova puntata di Uomini e Donne, con protagonisti sia i tronisti del trono classico che le dinamiche degli over con Gemma Galgani. Le anticipazioni, come di consueto, ci giungono dalle validissime talpe del VicoloDelleNews. Uomini e Donne, Gemma ancora protagonista: Sirius contro tutti Ieri è avvenuta la seconda registrazione di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - emergency_ong : 'Uniamo le forze per soccorrere e fornire assistenza medica a uomini, donne e bambini in quello che sta diventando… - channeldraw : Durante la presentazione 'Sotto padrone. Uomini, donne e caporali dell'agromafia italiana' con Marco Omizzolo ideal… - HachiCami : RT @maddalenaaaf: Ma voi uomini le avete mai viste le donne? Chiedo perché se rimanete scandalizzati per la cellulite, le smagliature, i pe… - Giumuu3 : RT @_danpo: @gravityfucks Mi viene da vomitare... -