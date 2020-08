Uomini e Donne anticipazioni seconda registrazione 28 agosto 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Grazie al sempre informato Vicolodellenews.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni che riguardano le puntate inedite di 'Uomini e Donne', in onda partire dal prossimo 7 settembre 2020, alle 14:45 su Canale 5. Ieri, venerdì 28 agosto 2020, infatti, è stata registrato il secondo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo: Jessica, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne 29 agosto 2020 17:06. Leggi su blogo

trash_italiano : ?? Uomini e Donne anticipa la messa in onda e torna il 7 Settembre! - emergency_ong : 'Uniamo le forze per soccorrere e fornire assistenza medica a uomini, donne e bambini in quello che sta diventando… - channeldraw : Durante la presentazione 'Sotto padrone. Uomini, donne e caporali dell'agromafia italiana' con Marco Omizzolo ideal… - Carus89 : RT @lasoncini: Una cosa che mi piace assai di questa epoca è che gli uomini sono tutti femministi, tutti per le donne forti, tutti pronti a… - danilocampailla : RT @AngiKappa: UPDATE - la @guardiacostiera italiana assiste nave #LouiseMichel . Trasbordate le 49 persone più vulnerabili: 32 donne, 13… -