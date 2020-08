Unhcr e Oim chiedono sbarco 400 migranti soccorsi dalla navi nel Mediterraneo (Di sabato 29 agosto 2020) L'Unhcr, Agenzia ONU per i Rifugiati e l'OIM,Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, chiedono lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e migranti soccorsi ed attualmente a bordo di tre navi nel Mediterraneo centrale Leggi su firenzepost

OIMItalia : OIM e UNHCR chiedono lo sbarco immediato di più di 400 migranti e rifugiati che, dopo essere stati soccorsi, sono a… - UNHCRItalia : Chiediamo lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e migranti soccorsi e attualmente a bordo di tre navi nel… - Bart1705 : RT @UNHCRItalia: L’imperativo umanitario di salvare vite umane non dovrebbe essere penalizzato o stigmatizzato. Occorre fornire urgentemen… - FirenzePost : Unhcr e Oim chiedono sbarco 400 migranti soccorsi dalla navi nel Mediterraneo - Gionataaa : RT @UNHCRItalia: Chiediamo lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e migranti soccorsi e attualmente a bordo di tre navi nel #Mediterran… -

Ultime Notizie dalla rete : Unhcr Oim

Firenze Post

Roma, 29 ago 13:16 - (Agenzia Nova) - L'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) chiedono lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e m ...L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim), chiedono lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e migranti soccorsi ed attualmente a bordo di tre n ...