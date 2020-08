Una vita, spoiler 31 agosto 2020: Rosina dà una chance a Liberto (Di sabato 29 agosto 2020) Vediamo cosa succederà nella puntata di Una vita in onda lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5. Acacias è in fermento per quanto successo con Alfredo e Genoveva. I due hanno fatto investire i vicini nel banco americano, che si è poi rivelato una grande truffa. Nel contempo, la Salmeron ha stretto una strana e pericolosa alleanza con Ursula, che ha ritrovato in lei la compianta Cayetana. Nelle puntate di Una vita dei giorni scorsi, Genoveva ha sedotto Liberto, che non si è certo tirato indietro. Ursula ha fatto in modo che Casilda li vedesse. La domestica, dopo essere fuggita dall’appartamento, ha incrociato sulle scale Liberto, che l’ha pregata di non dire nulla. Proprio in quell’istante sopraggiungeva anche Rosina, che ... Leggi su kontrokultura

fattoquotidiano : Tunisia: storia di Yousif, morto a tre anni. Una vita passata a vagare in Nord Africa per entrare in Europa - mariocalabresi : La memoria si tiene viva anche con gesti di clemenza, sono passati quarant’anni e quell’assassino ha pagato passand… - poliziadistato : Nel 1974 il vice brigadiere Angelo Tasselli perse la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Aveva 25… - zitellacongatti : RT @marco_v_p: Strano mondo davvero quello in cui chi indossa una mascherina è un servo, mentre chi si fa privatizzare la sanità sotto il n… - mans_martha : RT @arem1956: tu #ÖzgeGürel Qual è stato il maggiore impatto in? Özge è una donna incredibilmente energica che guarda sempre positivamen… -