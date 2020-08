Una Vita, anticipazioni oggi 29 agosto (sera): novità per Cinta (Di sabato 29 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 29 agosto 2020. Che cosa vedremo nel nuovo appuntamento in prima serata della soap iberica, su Rete 4 alle 21.30 circa? Cinta e Rafael si fidanzano e partiranno per una tournée teatrale. Bellita, dopo i dubbi iniziali, dàil suo benestare. Emilio è triste e geloso. Cinta l’ha davvero dimenticato? Cinta e Rafael chiedono ai Dominguez il permesso di partire per la tournée. InoltreArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 29 agosto (sera): novità per Cinta dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fattoquotidiano : Tunisia: storia di Yousif, morto a tre anni. Una vita passata a vagare in Nord Africa per entrare in Europa - mariocalabresi : La memoria si tiene viva anche con gesti di clemenza, sono passati quarant’anni e quell’assassino ha pagato passand… - poliziadistato : Nel 1974 il vice brigadiere Angelo Tasselli perse la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Aveva 25… - Mery_Meta94 : RT @ismylifeajoke_: Qual è il libro che tutti dovrebbero leggere almeno una volta nella vita? - Stef162 : RT @LAVonlus: Abbiamo lottato anni per portare via Madiba dalla crudele realtà in cui viveva, chiuso nella gabbia di un circo Oggi è liber… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, la puntata di venerdì 28 agosto Mediaset Play “Il potere di una mafia dipende dalla grandezza del suo narcotraffico”

Bari, 29 agosto 2020. Solo pochi giorni fa la Guardia di Finanza ha effettuato sul Gargano uno dei più grandi sequestri di cannabis degli ultimi tempi: 5.100 piante che – una volta piazzate sul mercat ...

Scontro tra auto e scooter, 17enne finisce sotto un’auto posteggiata

Era in sella al suo ciclomotore, una Vespa, in una strada centrale di Canicattì, quando si è scontrato con una Fiat Cinquecento. Un 17enne dopo l’impatto è scivolato, finendo sotto ad un’auto in sosta ...

Bari, 29 agosto 2020. Solo pochi giorni fa la Guardia di Finanza ha effettuato sul Gargano uno dei più grandi sequestri di cannabis degli ultimi tempi: 5.100 piante che – una volta piazzate sul mercat ...Era in sella al suo ciclomotore, una Vespa, in una strada centrale di Canicattì, quando si è scontrato con una Fiat Cinquecento. Un 17enne dopo l’impatto è scivolato, finendo sotto ad un’auto in sosta ...