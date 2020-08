UNA VITA, anticipazioni di sabato 29 agosto in prima serata su Rete 4 (Di sabato 29 agosto 2020) anticipazioni puntata 1040-41 di Una VITA di sabato 29 agosto 2020 in prima serata su Rete 4:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Steffen inganna Franzi e lei decide di sposarlo!Cinta e Rafael chiedono alla famiglia di lei il permesso di partire per la tournée; Bellita inizialmente è scettica ma poi acconsente; a quel punto Rafael va a vantarsi del fidanzamento con Emilio che, frustrato, comincia a scrivere un componimento in prosa sul suo amore per Cinta. Susana viene a scoprire che Alfredo ha denunciato Liberto per violenza ai danni di Genoveva. Di conseguenza la donna ne parla a Felipe, ma i due non giungono in tempo: Liberto viene fermato davanti a Rosina e condotto in commissariato; tuttavia, ... Leggi su tvsoap

