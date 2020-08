Una Vita, 29 agosto 2020: anticipazioni puntata di oggi. La decisione di Don Alfredo (Di sabato 29 agosto 2020) Una Vita, 29 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 29 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Il piano di Genoveva continua: i vicini di Acacias ad uno ad uno saranno vittime della sua vendetta per la morte di Samuel. Dopo averli rovinati economicamente e dopo aver sedotto Liberto, il suo piano prenderà una piega tutta nuova. Si è auto inflitta delle brutte ferite e farà credere a tutti che sono il frutto della gelosia di suo marito Alfredo, dopo aver scoperto del tradimento. La Salmeron si è confidata prima con Lolita (sarà lei la sua ... Leggi su zon

fattoquotidiano : Tunisia: storia di Yousif, morto a tre anni. Una vita passata a vagare in Nord Africa per entrare in Europa - mariocalabresi : La memoria si tiene viva anche con gesti di clemenza, sono passati quarant’anni e quell’assassino ha pagato passand… - poliziadistato : Nel 1974 il vice brigadiere Angelo Tasselli perse la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Aveva 25… - Flory39546531 : @Sev47933931 @Adnkronos Certo lei cosa ha da perdere una vita già se l’è fatta ma i giovani non possono rischiare s… - simoventurini1 : RT @marco_v_p: Strano mondo davvero quello in cui chi indossa una mascherina è un servo, mentre chi si fa privatizzare la sanità sotto il n… -