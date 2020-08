Una Notte della Taranta tutta per sé (Di sabato 29 agosto 2020) Per prima cosa attraverso il paese, Melpignano, in pochi minuti. La gente è seduta fuori dalle porte delle case, la musica nell’aria ancora non si sente, c’è qualche transenna e pochi uomini della polizia locale ad accertarsi che chi oltrepassa i varchi ne abbia davvero il permesso, e indossi la mascherina. Cammino lentamente, osservo un paese che, in tutti gli anni in cui sono venuta ad assistere al Concerto della Notte della Taranta, non ho mai davvero visto da vicino, immerso com’era nella confusione. Una confusione piena di vita, e di festa. Leggi su vanityfair

Una Notte della Taranta tutta per sé

Il concertone di Melpignano quest'anno si è svolto a porte chiuse per rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19. Qui una scrittrice lo racconta, in tutta la sua riscoperta intimità Per prima cosa ...

Il concertone di Melpignano quest'anno si è svolto a porte chiuse per rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19. Qui una scrittrice lo racconta, in tutta la sua riscoperta intimità Per prima cosa ...