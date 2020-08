Un milione di negazionisti in protesta a Berlino contro le misure anti contagio (Di sabato 29 agosto 2020) Sarebbero 1 milione le persone che hanno deciso di manifestare oggi a Berlino, contro le restrizioni imposte dal governo per arginare gli effetti della pandemia coronavirus. Le autorità di Berlino non avevano autorizzato la manifestazione, per via dell’impossibilità di mantenere il distanziamento, ma il tribunale ha accolto la richiesta dei manifestanti autorizzando la protesta. La corte, ha infatti dichiarato che gli organizzatori hanno preso le precauzioni necessarie per il distanziamento sociale e non ci sono prove del fatto che i soggetti coinvolti ignoreranno deliberatamente le misure previste. I giudici hanno anche rigettato la richiesta dell’amministrazione locale di cambiare il luogo dell’evento, oppure limitare il numero dei ... Leggi su quotidianpost

A pochi giorni dal video messaggio social - dove incitava gli spagnoli a scendere in piazza per protestare contro mascherine e restrizioni anticontagio - Miguel Bosé è tornato a parlare pubblicamente.

