UFFICIALE – Panchina Pescara, Oddo è il nuovo allenatore dei biancazzurri (Di sabato 29 agosto 2020) Panchina Pescara, Massimo Oddo è il nuovo allenatore dei biancazzurri. Il comunicato del club abruzzese Massimo Oddo è il nuovo allenatore del Pescara. Il comunicato UFFICIALE è arrivato direttamente dal club biancazzurro. Ecco la nota diramata dalla società in questi minuti: «La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Massimo Oddo. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato al mister e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : UFFICIALE - Parma, cambio in panchina: inizia l'avventura di Liverani - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: UFFICIALE - Parma, cambio in panchina: inizia l'avventura di Liverani - FcInterNewsit : UFFICIALE - Parma, cambio in panchina: inizia l'avventura di Liverani - RaiSport : #Liverani è il nuovo #allenatore del #Parma Ufficiale l'ingaggio del tecnico, sulla panchina del #Lecce nella scor… - Noovyis : (Ufficiale: Abascal torna sulla panchina dell’Ascoli Primavera) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Panchina UFFICIALE – Genoa, rivoluzione in panchina: Rolando Maran è il nuovo allenatore EuroCalcioMercato.net Pescara, Oddo torna ufficialmente in panchina dopo aver firmato un contratto biennale

Massimo Oddo torna ufficialmente a guidare il Pescara dopo che, sulla panchina del Perugia, era stato proprio sconfitto dal Delfino nei playout del campionato di Serie B 2019/2020. Per il 44enne tecni ...

UFFICIALE: MASSIMO ODDO E' IL NUOVO ALLENATORE DEL PESCARA

La fumata è bianca: Massimo Oddo è ufficialmente il nuovo allenatore del Pescara. Dopo giorni frenetici sulla scelta sul successore di Sottil, il tecnico pescarese l'ha spuntata su Pecchia e Di Biagio ...

Massimo Oddo torna ufficialmente a guidare il Pescara dopo che, sulla panchina del Perugia, era stato proprio sconfitto dal Delfino nei playout del campionato di Serie B 2019/2020. Per il 44enne tecni ...La fumata è bianca: Massimo Oddo è ufficialmente il nuovo allenatore del Pescara. Dopo giorni frenetici sulla scelta sul successore di Sottil, il tecnico pescarese l'ha spuntata su Pecchia e Di Biagio ...