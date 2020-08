UFFICIALE McKennie è della Juventus: le cifre dell’operazione (Di sabato 29 agosto 2020) La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Weston McKennie dallo Schalke 04: tutti i dettagli e le cifre dell’operazione La Juventus ha ufficializzato il trasferimento dallo Schalke 04 di Weston McKennie. Il comunicato del club bianconero. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati ... Leggi su calcionews24

