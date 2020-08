Ufficiale: Empoli, Imperiale in prestito alla Carrarese (Di sabato 29 agosto 2020) La Carrarese ha comunicato ufficialmente l’arrivo di Marco Imperiale, in prestito con diritto di riscatto dall’Empoli. Classe ’99 nato a Partinico, ha esordito a 17 anni nel calcio professionistico tra le fila del Catanzaro per poi vestire le maglie di Empoli, Robur Siena, e Piacenza. Foto: sito Ufficiale Carrarese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TUTTOB1 : UFFICIALE - Empoli, Imperiale ceduto alla Carrarese - MRB_it : ?? #TarantoFc UFFICIALE #Sposito torna in rossoblù. Rinnovato il prestito con l'#Empoli #mondorossoblù #mrb… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Torna Davide Moro a Empoli #empolifc - tmpsoccer : Ufficiale: la Salernitana ha raggiunto l’accordo con l’Empoli per il trasferimento a titolo definitivo di Frédéric… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Veseli dall’Empoli alla Salernitana #empolifc -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Empoli Ufficiale: Empoli, Imperiale in prestito alla Carrarese alfredopedulla.com PRESEASON, TEST AMICHEVOLI A PORTE CHIUSE: MARTEDÌ 1 SETTEMBRE COL CARPI A COLLECCHIO, DOMENICA 6 AL TARDINI CON L’EMPOLI

(www.parmacalcio1913.com) – Il Parma Calcio 1913 comunica che, in preparazione alla stagione 2020-2021, la prossima settimana sono in programma due test amichevoli. I crociati giocheranno al Centro Sp ...

TEST AMICHEVOLI – MARTEDÌ 1 SETTEMBRE LA SFIDA CONTRO IL CARPI, DOMENICA 6 SETTEMBRE AL ”TARDINI” CONTRO L’EMPOLI

Parma, 29 agosto 2020 – Il Parma Calcio 1913 comunica che, in preparazione alla stagione 2020-2021, la prossima settimana sono in programma due test amichevoli. I crociati giocheranno al Centro Sporti ...

(www.parmacalcio1913.com) – Il Parma Calcio 1913 comunica che, in preparazione alla stagione 2020-2021, la prossima settimana sono in programma due test amichevoli. I crociati giocheranno al Centro Sp ...Parma, 29 agosto 2020 – Il Parma Calcio 1913 comunica che, in preparazione alla stagione 2020-2021, la prossima settimana sono in programma due test amichevoli. I crociati giocheranno al Centro Sporti ...